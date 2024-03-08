Mithat Bülent Özmen kimdir? CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı ise Mithat Bülent Özmen oldu. Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak University of Kent, Brussels School of International Studies'den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı. 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.