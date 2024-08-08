MİT'in duyurusuna göre, personel alımı için KPSS şartı aranmayacak, bu da daha geniş bir aday kitlesinin başvuruda bulunabileceği anlamına geliyor. Başvuru şartları, her pozisyon için farklılık gösterebilir. MİT personel başvuru şartları ve detayları araştırılıyor. Adaylar, personel başvurusunu nereden ve nasıl yapacaklarını merak ediyor. MİT PERSONEL ALIMI: MİT personel alım başvurusu nereden yapılır? MİT personel başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MİT PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MİT personel başvurusu yapmak için adayların öncelikle MİT'in resmi kariyer web sitesine giriş yapılması gerekiyor. Bu sayfada, açık pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.