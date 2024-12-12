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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Heyet, ziyaretlerinin bir parçası olarak tarihi Emevi Camii'nde namaz kıldı. Kalın, Şam'da HTŞ lideri Golani ve geçici Başbakan Beşir ile görüşecek. Peki, MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka her daim desteğini sürdüren Türkiye'den bugün Başkent Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi. MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde tamamladı. 2002'de George Washington Üniversitesinden doktor, 2020'de İbn Haldun Üniversitesinden profesör ünvanı aldı. Georgetown, Bilkent, İbn Haldun başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyetlerinde bulundu. 2005 yılında SETA Vakfını (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) kurdu ve başkanlığını üstlendi. İngilizce ve Arapça başta olmak üzere birçok dile tercüme edilen, uluslararası akademik mecralarda yayımlanmış çok sayıda bildiri, makale ve kitap kaleme aldı; çeşitli şûra, kongre, konferans ve panellerde tebliğler sundu; çalıştaylara katkıda bulundu. Türk dış politikası, siyaset, felsefe, tarih gibi disiplinlerdeki makale ve kitapları ile literatüre yeni eserler kazandırdı.

2009 yılından itibaren sırasıyla Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı, kurucusu olduğu Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Strateji ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalardan Sorumlu Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. Bürokrasideki görevlerinin yanı sıra 2014 yılında büyükelçi ünvanıyla atandığı Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olana kadar sürdürdü. Haziran 2023'te Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olan İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.

MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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