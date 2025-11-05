MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü

İstanbul'da MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

MİT BAŞKANI KALIN, HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, HAMAS heyetinin "Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye'nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

"ATEŞKES ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ"

Hamas heyetinin ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede iki heyet ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşmuştur. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunulmuştur.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verilmiş, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alınmıştır."

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki garantör ülkeler, İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım karşısında buradaki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazesinin bulunmasının zorluğunu kabul ettiklerini paylaşmıştı. Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları geride 55 milyon ton kadar enkaz bıraktı.

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı ambargo karşısında, içeride yeterli ağır iş makinesi, yol ve diğer altyapı eksikliklerinin de İsrailli esirlerin cenazelerine ve enkaz altında olduğu düşünülen 10 bin kadar Filistinlinin naaşına ulaşılmasını zorlaştırıyor.