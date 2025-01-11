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Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
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Mısır Tanrıları filmi izle! 2016 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Alex Proyas'ın üstlendiği Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Mısır Tanrıları filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Antik Mısır mitolojisinden esinlenen bu görkemli yapım, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Mısır Tanrıları filminin konusu ne? Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

MISIR TANRILARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mısır Tanrıları (Gods of Egypt), 2016 yılında Alex Proyas'ın yönetmenliğinde hayata geçirilen bir fantastik macera filmidir. Senaryosunu Matt Sazama'nın kaleme aldığı yapım, izleyiciyi antik Mısır mitolojisinin büyülü ve gizemli dünyasına götürüyor.

Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Set , karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana olan Bek'e bel bağlamasını konu alınıyor.

Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

MISIR TANRILARI OYUNCULARI KİMLER?

Nikolaj Coster-Waldau

Gerard Butler

Brenton Thwaites

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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