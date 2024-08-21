Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu: Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'nun hikayesini konu ediyor. Banliyöde büyüyen Gru'nun en büyük hayali, Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubuna katılabilecek kadar kötü olmaktır. Bu amaçla harekete eden Gru, bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar'ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob, Otto ve Gru, yeteneklerini kullanarak birlikte ilk sığınaklarını yaparlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Bu sırada Kötü 6'nın lideri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atılır. Gru da grubun yeni üyesi olabilmek için onlarla görüşme yapar. Ancak görüşme beklediği gibi iyi gitmez hatta zekasıyla onları alt ettiği için Gru kendisini grubun ölümcül düşmanı olarak bulur. Kaçarken Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanan Gru, kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Steve Carell, Alan Arkin, Taraji P. Henson