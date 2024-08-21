Üye Girişi
Haberler

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi konusu, özeti ve Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi konusu nedir, Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi oyuncuları kimler ve Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu: Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'nun hikayesini konu ediyor. Banliyöde büyüyen Gru'nun en büyük hayali, Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubuna katılabilecek kadar kötü olmaktır. Bu amaçla harekete eden Gru, bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar'ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob, Otto ve Gru, yeteneklerini kullanarak birlikte ilk sığınaklarını yaparlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Bu sırada Kötü 6'nın lideri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atılır. Gru da grubun yeni üyesi olabilmek için onlarla görüşme yapar. Ancak görüşme beklediği gibi iyi gitmez hatta zekasıyla onları alt ettiği için Gru kendisini grubun ölümcül düşmanı olarak bulur. Kaçarken Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanan Gru, kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Steve Carell, Alan Arkin, Taraji P. Henson

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipler kim? GS Young Boys'u geçerse rakipler kim olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı?
title