Minibüsü karıştıran iddia! Şüpheli "İnmem" dedi, şoför bıçağı kaptı

İzmir'de minibüste bir kadını rahatsız ettiği öne sürülen şahsa şoför "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek küfürler savurup şoförü dışarıya çağırdı. Bıçağı kapan şoför vatandaşların tepkisine rağmen aşağı inerken tansiyonun yükseldiği görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı şahsın yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir'de bir minibüste yaşanan taciz iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre bir yolcu, araçta bulunan bir kadını rahatsız edince duruma minibüs şoförü müdahale etti.

"BEN DAHA İNECEĞİM YERE GELMEDİM"

Görüntülerde şoförün şüpheliye "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdiği, şahsın ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek araçtan inmeye karşı çıktığı anlar yer aldı. Minibüs içinde yaşanan tartışmanın diğer yolcuların da tepkisini çektiği görüldü.

BIÇAĞI KAPIP AŞAĞI İNDİ

Şüpheli şahsın küfürler ederek minibüs şoförünü aşağı çağırdığı görülürken, şoförün yanında taşıdığı bıçağı çıkararak vatandaşların "İnme, aşağı" çağrılarına rağmen aracı durdurup aşağı indiği ve sonrasında tansiyonun git gide yükseldiği görülüyor.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI VAR

Olayın ardından görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, videoyu paylaşan kullanıcılar şahsın tespit edilerek yakalanması yönünde çağrıda bulundu. Çok sayıda kullanıcı, kadına destek mesajları paylaşırken, olayın takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.

Erdem Aksoy
