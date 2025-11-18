Türk müziği ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Mine Koşan, hem sesi hem de sahne performansıyla yıllarca iz bıraktı. Son günlerde 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikali ile yeniden gündeme gelen Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli? Mine Koşan 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikaline neden dava açtı? Detaylar haberimizde...

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının gerçek adı Armina Koşaryan'dır. 17 Aralık 1958 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelmiştir. Henüz 7 yaşındayken babasının teşvikiyle müziğe adım atan Koşan, İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyeti'nde halk müziği eğitimi aldı.

Sanat hayatına erken yaşta adım atan Koşan, 1968 yapımı "Ezo Gelin" filminde dublaj türkü söyleyerek sektöre ilk profesyonel katkısını sağladı. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan "Yağmur" adlı plağı ile ün kazandı ve 1974 yılında yine aynı besteciye ait "Dert Bende" şarkısı ile zirveye çıktı.

1976 yılında "Kara Vicdanlı" şarkısı ile kariyerini perçinleyen Mine Koşan, aynı yıl Öztürk Serengil'in Libya'daki "Nadi Elshati" gazinosunda sahne almak için Arapça diksiyon eğitimi aldı ve Arap dünyasına hitap etmeye başladı. 1978 yılında eşiyle birlikte Mısır'a giderek albüm çıkardı ve klasik Arap orkestrasıyla konserler verdi. 1979 yılında "Kahire'de" adlı albümüyle Kahire'de iki yıl kaldıktan sonra İstanbul'a döndü.

Koşan, sinemada da şarkılarıyla iz bıraktı; 1972 yapımı "Savulun Geliyorum" ve 1974 yapımı "Korkusuzlar / Yedi Belalılar" filmlerinde müziğiyle yer aldı.

MİNE KOŞAN KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1958 doğumlu olan Mine Koşan, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Altmışlı yaşlarına gelmiş olmasına rağmen sanat dünyasındaki varlığını ve sahne performansını sürdürmeye devam etmektedir.

MİNE KOŞAN NERELİ?

Mine Koşan, Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına Türkiye'de devam etse de, çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmı Mısır'da geçmiş, bu da ona Arap müziğine ve kültürüne hâkimiyet kazandırmıştır.

MİNE KOŞAN 'YEDİ KOCALI HÜRMÜZ' MÜZİKALİNE NEDEN DAVA AÇTI?

Ünlü sanatçı Mine Koşan, Müjdat Gezen yönetimindeki ve Çağla Şıkel'in başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinde kadrodan çıkarılması nedeniyle yasal süreç başlatmıştır.

Sanatçının avukatı Halil Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında her hafta iki kez sahnelenen 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinde düzenli olarak sahne almış, tüm oyunlarda yerini alarak görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Buna rağmen, yapımcı tarafından kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmeden, yalnızca bir telefonla müzikal kadrosundan çıkarıldığı bildirilmiştir. Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır. Mine Koşan, yıllardır sanat dünyasına emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır. Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"