- Mimari yapısıyla bu sokak turistleri tarihte yolculuğa çıkartıyor

TOKAT - Tokat'ta bulunan Halit sokağı mimari yapısıyla turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Tokat merkez de bulunan Halit sokak, içerisinde barındırdığı evler mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından sokakta bulunan evlerin restore edilmesiyle sokak turizme kazandırılmıştı. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından sokakta bulunan yaklaşık 70 ev restore edilmesinin ardından sokak, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çevre illerden yoğun ziyaretçi ağırlayan sokak, mimari yapısıyla turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

"Tokat'ı tüm Türkiye'ye tanıtacak bir proje olmuş"

Trabzon'dan Tokat'a turistik amaçlı geldiğini belirten Ömer Kaya, "Bu sokağa yapılan proje gerçekten çok güzel olmuş. Tokat'ı tüm Türkiye'ye tanıtacak bir proje olmuş. Çok beğendim burası çok güzel ilk defa buraya geldim. Fotoğraf çekildim, pervane hamamına geldim, burayı da fark edince geldim. Bu sokağın yukarısında müzelerde var. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu sokağı gezmeye başladığınızda sanki tarihte yolculuk ediyorsunuz"

Sivas'tan turistik gezi için geldiklerini ve Tokat'ı beğendiklerini belirten Mehmet duman, "Burada ki evleri belediye restore etmiş, bazı evlerde yaşayan insanlar var. Burası çok güzel beğendim, bu sokağı gezmeye başladığınızda sanki tarihte yolculuk ediyorsunuz. Duvarlara resimler çizmişler çok güzel olmuş, insanların buraya gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"İnsan kendisini başka bir şehirde hissediyor"

Samsun'dan Tokat'a turistik gezi için geldiğini belirten Mesut Kantar, "Bu sokağı beğendim zaten gittiğim şehirlerde böyle yerler arıyorum. Burada aradığımı kolaylıkla buldum. Çevremde bulunan insanlara özellikle bu sokağı tavsiye edeceğim. Merkezi yer olmasına rağmen burada kalabalık pek yok ve sakin bir sokak, insan kendisini başka bir şehirde hissediyor" şeklinde konuştu.