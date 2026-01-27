Haberler

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Okulların açıldığı gün tatil kararı gelirse şaşırmayın

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Okulların açıldığı gün tatil kararı gelirse şaşırmayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonu rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklar düşecek; pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul ve Marmara'da kar yağışı beklenirken, okullar için yeniden tatil ihtimali konuşuluyor.

İstanbul ve batı illerinde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren lodoslu ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar devam edecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta sonu rüzgarın yön değiştirerek kuzeye dönmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut sistemin hafta sonuna kadar batı bölgelerde yağmurla etkisini sürdüreceğini, ancak hafta sonu itibarıyla hava akışının kuzeye döneceğini söyledi. Şen, bu değişimle birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirtti.

KAR GERİ GELİYOR

Pazar günü Trakya bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini ifade eden Şen, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ve Anadolu'nun birçok kesiminde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

OKULLAR İÇİN YENİDEN TATİL İHTİMALİ

Beklenen kar yağışı, eğitim gündemini de etkileyebilir. 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre, kar yağışının etkili olması durumunda bazı bölgelerde okulların yeniden tatil edilmesi gündeme gelebilir.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun