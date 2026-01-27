Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Okulların açıldığı gün tatil kararı gelirse şaşırmayın

İstanbul ve batı illerinde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren lodoslu ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar devam edecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta sonu rüzgarın yön değiştirerek kuzeye dönmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut sistemin hafta sonuna kadar batı bölgelerde yağmurla etkisini sürdüreceğini, ancak hafta sonu itibarıyla hava akışının kuzeye döneceğini söyledi. Şen, bu değişimle birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirtti.

KAR GERİ GELİYOR

Pazar günü Trakya bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini ifade eden Şen, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ve Anadolu'nun birçok kesiminde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

OKULLAR İÇİN YENİDEN TATİL İHTİMALİ

Beklenen kar yağışı, eğitim gündemini de etkileyebilir. 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre, kar yağışının etkili olması durumunda bazı bölgelerde okulların yeniden tatil edilmesi gündeme gelebilir.