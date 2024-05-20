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Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" dedi. Peki, Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" sözleriyle açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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