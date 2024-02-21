Milli Savaş uçağı Kaan uçtu mu, ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak Kaan'ın özellikleri neler?

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu ne zaman yapacağı gündeme geliyor. Milli Savaş uçağı Kaan uçtu mu, ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak Kaan'ın özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN UÇTU MU?

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor.

ERDOĞAN İMZA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini yazarak imza atmıştı. Daha sonra KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallayarak poz vermişti.