Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak yerine Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) getirilecek. Peki, Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) NEDİR?

Mevcut durumda KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak, yerine 2025'ten itibaren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise devam edecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVINE ZAMAN YAPILACAK?

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereği, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine girmeleri için ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. MEB-AGS, bu sınavın yeni adı olacak.

Bu değişikliklerin amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve öğretmen yetiştirme süreçlerini iyileştirmek. Yeni müfredat ve sınav sistemiyle, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, düşünen ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

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