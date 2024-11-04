Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her sene binlerce kişinin katıldığı KPSS sınavıyla ilgili konuların da ele alındığı görüşme sonrasında MEB-AGS sınavı hakkında nedir, kimler başvuracak araştırıldı. Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak yerine Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) getirilecek. Peki, Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) NEDİR?

Mevcut durumda KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılarak, yerine 2025'ten itibaren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise devam edecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVINE ZAMAN YAPILACAK?

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereği, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine girmeleri için ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. MEB-AGS, bu sınavın yeni adı olacak.

Bu değişikliklerin amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve öğretmen yetiştirme süreçlerini iyileştirmek. Yeni müfredat ve sınav sistemiyle, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, düşünen ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.