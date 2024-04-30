Mike Tyson ve fenomen Jake Paul ne zaman dövüşecek? Dövüş kuralları ne?

Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları nihayet açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşma için araştırmalar sürüyor.

DÖVÜŞ SÜRESİ VE KURALLARI NE?

Karşılaşma, toplamda 8 turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecektir. Bu format, dövüşçülerin stratejilerini sergilemeleri için uygun bir zaman dilimi sağlayacak.

MIKE TYSON VE JACK PAUL NE ZAMAN DÖVÜŞECEK?

Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları sonunda açıklandı. Bu müsabaka, resmi bir profesyonel dövüş olarak düzenlenecek ve sonucu resmi kayıtlara geçecek.