Mike Tyson ve fenomen Jake Paul ne zaman dövüşecek? Dövüş kuralları ne?
MİKE TYSON VE JACK PAUL RİNGE ÇIKIYOR! Mike Tyson ve Jack Paul dövüş kuralları ne? Efsanevi boksör Mike Tyson ve sosyal medya fenomeni Jack Paul, bir dövüş için ringe çıkıyor. Bu heyecan verici maçın detayları ve kuralları merak konusu oldu. Boks dünyasının merakla beklediği bu karşılaşma, her iki ismin hayranları tarafından da büyük ilgi görüyor.
Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları nihayet açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşma için araştırmalar sürüyor.
DÖVÜŞ SÜRESİ VE KURALLARI NE?
Karşılaşma, toplamda 8 turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecektir. Bu format, dövüşçülerin stratejilerini sergilemeleri için uygun bir zaman dilimi sağlayacak.
MIKE TYSON VE JACK PAUL NE ZAMAN DÖVÜŞECEK?
Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları sonunda açıklandı. Bu müsabaka, resmi bir profesyonel dövüş olarak düzenlenecek ve sonucu resmi kayıtlara geçecek.