Mıhyeddin Yakışır kimdir? Sahte diploma skandalı Mıhyeddin Yakışır yakalandı mı?

Ankara merkezli olarak başlatılan sahte diploma soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olarak gösterilen Mıhyeddin Yakışır hakkında pek çok kişi detaylı bilgi arıyor. Sahte diploma skandalı kapsamında iddianamede adı geçen Mıhyeddin Yakışır'ın gerçekten kim olduğu, mesleği, görev yeri ve olayla bağlantısı kamuoyunun ilgisini çekmiş durumda. Peki, Mıhyeddin Yakışır yakalandı mı? İşte detaylar...

MIHYEDDİN YAKIŞIR KİMDİR?

Mıhyeddin Yakışır, 2025 yılında Ankara'da patlak veren sahte diploma soruşturmasında adı geçen isimler arasında yer almaktadır. Özellikle BTK ve YÖK'ün resmi elektronik imzalarının taklit edilerek oluşturulan sahte akademik belgelerin yaygın şekilde kullanıldığı bu skandal, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştır.

İddianameye göre, yüzlerce kişi usulsüz yollarla diploma ve unvan elde etmiş, bazı kişiler ise bu belgelerle kamu kurumlarında görev almıştır. Mıhyeddin Yakışır'ın da bu soruşturma kapsamında listede bulunduğu ifade edilmiştir. Ancak hakkında detaylı bir biyografi ya da kamuya açık görev bilgisi henüz paylaşılmamıştır.

EN ÇOK DİPLOMA DAĞITAN KİŞİ

Yakışır'ın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi. Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale On Sekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

TORBACI DİPLOMA DAĞITMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

PATATES HAT KULLANIYORDU

İfadesinde patates hat olarak nitelendirilen sahte hat kullandığını kabul eden Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak çok sayıda e-imza üretildi. Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak üretilen e-imzalar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda görev yapan bir baş komiser de yer alıyor. 134 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Yakışır'ın ayrıntılı ifadesine yer verildi. Yakışır ifadesinde adına sahte e-imza çıkarttıkları kamu görevlilerinin hiçbirini tanımadığını anlattı.

"PUANLARI YÜKSELTİYORLARDI"

Yakışır'a sorguda "Ösym web geçmişine ilişkin bağlantılar" soruldu. Yakışır, bu soruya ilişkin, "Ben ÖSYM'nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen isimli şahıslar yapmaktadır" iddiasında bulundu. Yakışır, telefonuna UYAP web ve UYAP editör programlarının neden indirildiği yönündeki soruya da "UYAP ile ilgili programı kendi davalarımı sorgulamak için cep telefonuma ben kurmuştum, com.meb.mebanahtar isimli uygulamayı kesinlikle ben kurmadım. Bu uygulamayı Ziya Kadiroğlu kurdu, ben bu uygulamayı hiç kullanmadım" karşılığını verdi. Yakışır ifadesinin devamında ise "Ben tüm bildiklerimi samimi olarak anlattım. Yapılan illegal işlemlere benim bilgim yetmez. Ben Ziya Kadiroğlu isimli şahsın arandığımdan dolayı bana sahip çıkmasından kendisine güvendim ve bazı işlerinde kullanıldım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA MÜDAHALE

İddianameye göre Mıhyeddin Yakışır'ın cep telefonunda PDF'ler halinde öğretmen ve müdür yardımcısı atama bilgileri çıktı. İddianamede, "Şüpheli bu bilgileri Ziya Kadiroğlu'nun telefonuna indirdiğini, Ziya'nın sahte e-imza üreterek öğretmen ve müdür yardımcısı yerleştirmelerine müdahale ettiğini beyan ettiği" ifade edildi. Ancak Yakışır'ın öne sürdüğü bu iddiaya ilişkin olarak iddianamede savcılığın herhangi bir tespiti ve değerlendirmesi yer almadı.