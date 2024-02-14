Toplumun büyük bir kesiminin yaşadığı sağlık problemlerinin başında migren geliyor. Migren, ara ara kendini gösteren çok ağrılı bir süreçtir. Migren rahatsızlığı olan kişiler kendilerini toplumdan izole etmek isterler. Peki, migren nedir, neden olur? Migrenin belirtileri nelerdir?

MİGREN NEDİR, NEDEN OLUR?

Migren, tekrarlayan baş ağrılarıyla karakterize edilen bir nörolojik hastalıktır. Migren atağı sırasında şiddetli baş ağrıları, genellikle bir veya her iki tarafta, şakaklarda veya alında hissedilir. Bu ağrılar genellikle pulsasyon hissi verir ve fiziksel aktiviteyle artabilir. Migren atağı sırasında baş ağrısı, ışığa, sese ve kokulara karşı hassasiyet de görülebilir.

MİGRENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren atakları sıklıkla bulantı ve kusma gibi semptomlarla birlikte olabilir. Bazı kişilerde migren öncesi geçici duyusal veya görsel bozukluklar, konuşma güçlüğü veya motor becerilerde geçici kayıplar görülebilir.