Midye toplamak için daldığı boğazda kayboldu; cesedine 12 saat sonra ulaşıldı

İSTANBUL Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman (39) denizde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalış yaptığı noktanın yakınlarında yaklaşık 12 saat sonra bulunan Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DE ARAMAYA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi Salman'ın kaybolduğu alan ve çevresinde arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dronla aramaya destek verdi.

'YEĞENİM ÇIKTI DAYIM KAYIP'

Arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğeni "Gece saat 02.00'de daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.

CESEDİ BULUNDU

Cemil Salman'ın cenazesi saat 14.00 sıralarında arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı