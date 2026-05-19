Haberler

Midye toplamak için daldığı boğazda kayboldu; cesedine 12 saat sonra ulaşıldı

Midye toplamak için daldığı boğazda kayboldu; cesedine 12 saat sonra ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman (39) denizde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalış yaptığı noktanın yakınlarında yaklaşık 12 saat sonra bulunan Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 İSTANBUL Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman (39) denizde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalış yaptığı noktanın yakınlarında yaklaşık 12 saat sonra bulunan Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DE ARAMAYA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi Salman'ın kaybolduğu alan ve çevresinde arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dronla aramaya destek verdi.

'YEĞENİM ÇIKTI DAYIM KAYIP'

Arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğeni "Gece saat 02.00'de daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.

CESEDİ BULUNDU

Cemil Salman'ın cenazesi saat 14.00 sıralarında arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarıyor
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu