MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı!

Mhrs (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden istediğiniz hastaneden randevu alabilirsiniz. Mhrs'ye giriş yaparak veya mobil uygulamasını kullanarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? MHRS randevu ekranı!

MHRS RANDEVU NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin semt polikliniklerine MHRS üzerinden randevu oluşturabilme uygulaması Türkiye genelinde hizmete girdi. Hastane randevusu almak için mobil uygulamayı kullanabilir veya e- devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

MHRS EN ERKEN RANDEVU NE ZAMAN ALINIR?

MHRS sistemi üzerinden en erken bir gün sonra en geç 15 gün sonraya randevu alınabiliyor.

HASTANE RANDEVULARINDA YENİ DÖNEM