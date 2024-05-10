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MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı!

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MHRS, sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlamak amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Bu sistem üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS'nin resmi web sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirler. Bu yazıda, MHRS randevu alım süreci ve ekranı hakkında bilgi verilmektedir.

Mhrs (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden istediğiniz hastaneden randevu alabilirsiniz. Mhrs'ye giriş yaparak veya mobil uygulamasını kullanarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? MHRS randevu ekranı!

MHRS RANDEVU NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin semt polikliniklerine MHRS üzerinden randevu oluşturabilme uygulaması Türkiye genelinde hizmete girdi. Hastane randevusu almak için mobil uygulamayı kullanabilir veya e- devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? MHRS randevu ekranı!

MHRS EN ERKEN RANDEVU NE ZAMAN ALINIR?

MHRS sistemi üzerinden en erken bir gün sonra en geç 15 gün sonraya randevu alınabiliyor.

MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? MHRS randevu ekranı!

MHRS RANDEVU EKRANI (LİNK)

HASTANE RANDEVULARINDA YENİ DÖNEM

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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