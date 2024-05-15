MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Onaylı randevu nasıl yapılır?

Onaylı randevu döneminde, 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bu onay işleminden muaf tutulmaktadır. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek. Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. İşte hastane randevusu nasıl onaylanır sorusunun yanıtı…

MHRS ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Onaylı Randevu Sistemi, hastaneler ve hekimler için zamanı daha verimli kullanmayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu sistemde, randevusu olan hastalar, gelemeyecekleri randevuları iptal edebilir. Böylece, randevu saatine uymama nedeniyle boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılabilecek. MHRS Onaylı Randevu Sistemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıcalıklı gruplar arasında 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bulunuyor. Bu grup hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Yeni sistemle hastaların taleplerine 24 saat içinde cevap verilebilmesi hedefleniyor.

HASTANE RANDEVUSU NASIL ONAYLANIR?

Hastane randevusu onaylama işlemi oldukça basit! Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nde "Onaylı Randevu" dönemi başladı. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

MHRS'nin resmi web sayfasına ( mhrs.gov.tr ) gidin.

) gidin. T.C. Kimlik Numaranız ve MHRS şifrenizle sisteme giriş yapın.

Randevu almak istediğiniz il, ilçe, hastane ve bölümü seçin.

Doktorunuzu seçin ve uygun bir gün ve saat belirleyin.

Tüm bilgileri girdikten sonra randevunuzu onaylayın.

Onay işlemi, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar gerçekleştirilmelidir. Onay, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezi üzerinden verilebilir. Onay verilen randevuya gitmeyenler, aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alamayacaklar.