MHP açıklanan ilçe adayları kimler oldu? MHP ilçe belediye başkan adayları listesi!
2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. Peki, MHP açıklanan ilçe adayları kimler oldu? İşte, MHP ilçe belediye başkan adayları listesi!
Mhp ilçe belediye başkan adayları listesi! 2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan Mhp, yeni adaylarını duyurdu. Peki, MHP açıklanan ilçe adayları kimler oldu? İşte, MHP ilçe belediye başkan adayları listesi haberimizde!
MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ
MHP, 55 ilçede daha adaylarını açıkladı. Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı aday oldu.
İşte açıklanan adaylar:
- ANTALYA FINIKE - CENK ŞİMŞEK
- İZMİR DİKİLİ - SEMA AKINCI
- ADIYAMAN BESNİ - MUSTAFA ALTIN
- ADIYAMAN ÇELİKHAN - MEHMET BAHADDİN ULAŞ
- ADIYAMAN GERGER - YASİN SARITEMUR
- ADIYAMAN SAMSAT - RAMAZAN BERK
- ADIYAMAN SİNCİK - ABDULLAH GÜNER
- ADIYAMAN TUT - İBRAHİM HALİL KILAVUZ
- AĞRI DİYADİN - MEHMET NURİ KAYA
- AĞRI DOĞUBEYAZIT - FERDİ ERTAŞ
- AĞRI HAMUR - CEMAL YAKUT
- AĞRI TUTAK - SUAT ENGİN
- AMASYA GÖYNÜCEK - KADİR FATİH ERDOĞAN
- AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY - ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
- AMASYA HAMAMÖZÜ - FATİH BAYRAKTAR
- AMASYA MERZİFON - BÜNYAMİN ARSLAN
- AMASYA SULUOVA - RIFAT UZUN
- AMASYA TAŞOVA - SİNAN YILMAZ
- ARDAHAN DAMAL - DOĞUKAN TURGUT
- ARDAHAN ÇILDIR - NAVRUZ GÜNDOĞDU
- ARDAHAN GÖLE - OKTAY ARSLAN
- ARDAHAN POSOF - NİHAT SAYDAN
- EDİRNE ENEZ - AHMET DEMİRCİ
- EDİRNE HAVSA - HASAN ÖZEN
- EDİRNE İPSALA - AYBİKE ŞİMŞEK
- EDİRNE KEŞAN - SERDAR DUMAN
- KIRIKKALE BAHŞILI - HALİL İBRAHİM BİŞGİN
- KIRIKKALE DELİCE -AYTEKİN ARAÇ
- KIRIKKALE ÇELEBİ - NAFİ YAKUT
- KIRIKKALE KESKİN - MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
- KIRIKKALE SULAKYURT - İSMAİL BİLDİK
- KIRIKKALE YAHŞİHAN - OSMAN TÜRKYILMAZ
- KİLİS ELBEYLİ - ADİL ÖZKAN
- KİLİS MUSABEYLİ - MEHMET ÖLMEZ
- KİLİS POLATELİ - DURAN KURŞUNOĞLU
- NEVŞEHİR ACIGÖL - MEHMET EROĞLU
- NEVŞEHİR AVANOS -MUSTAFA KENAN SARITAŞ
- NEVŞEHİR DERİNKUYU -YUSUF GEMİCİ
- NEVŞEHİR GÜLŞEHİR - ERKAN ÇİFTÇİ
- NEVŞEHİR KOZAKLI - CELALETTİN GÜVEN
- NEVŞEHİR ÜRGÜP - MUSTAFA ÖZ
- RİZE ÇAYELİ - İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
- RİZE İKİZDERE - HAKAN KARAGÖZ
- RİZE İYİDERE - OSMAN METE
- TOKAT ALMUS - BEKİR ÖZER
- TOKAT ARTOVA - NAZİF ÇUHACI
- TOKAT BAŞÇİFTLİK - GÜRSEL BAYRAM
- TOKAT ERBAA - ERTUĞRUL KARAGÖL
- TOKAT NİKSAR - AZMİ YILDIRIM
- TOKAT PAZAR - ŞERAFETTİN PERVANLAR
- TOKAT REŞADİYE -ERGÜL ÜNAL
- TOKAT SULUSARAY - DAVUT KILIÇ
- TOKAT TURHAL - ORHAN YAYLI
- TOKAT YEŞİLYURT -MUHSİN YILMAZ
- TOKAT ZİLE -ALİ ÖZGAN