MHP açıklanan ilçe adayları kimler oldu? MHP ilçe belediye başkan adayları listesi!

Mhp ilçe belediye başkan adayları listesi! 2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan Mhp, yeni adaylarını duyurdu. Peki, MHP açıklanan ilçe adayları kimler oldu? İşte, MHP ilçe belediye başkan adayları listesi haberimizde!

MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

MHP, 55 ilçede daha adaylarını açıkladı. Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı aday oldu.

İşte açıklanan adaylar: