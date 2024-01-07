MG4 kaç TL? Sorusu, MasterChef Türkiye'nin şampiyonuna verilecek olan ödül nedeniyle gündemde yer alıyor ve konuya ilişkin olarak birçok izleyici tarafından da MasterChef ödülü MG4 fiyatı ne kadar? Sorusu araştırılmakta. Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. 2024 Masterchef All Star şampiyonunu belirleyecek olan bu bölümde final ödülü belli oldu. Peki, MG4 kaç TL? MasterChef ödülü MG4 fiyatı ne kadar? MasterChef All Star ödülü MG4 fiyatı nedir?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ MG4 FİYATI NE KADAR?

MasterChef ödülü MG4 Comfort 125 kW modeli 1.299.000 TL, MG4 Luxury 150 kW 1.499.000 TL ve MG4 XPower 320kW'lık modeli ise 2.299.000 TL'dir. Bu modeller arasında ön plana çıkan farklar arasında menzil farkı bulunmaktadır. Bu modeller MG Cars'ın elektrikli serisi olması nedeniyle modeller arasındaki menzil farkları araçların fiyat noktasında farklı olmasına neden oluyor. MG4 Comfort 125 kW modeli 350 km, MG4 Luxury 150 kW 435 km ve MG4 XPower 320kW'lık modeli ise 385 km menzile sahiptir.

MG4 HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

MG (Morris Garages), 1924 yılında İngiltere'de kurulan köklü bir otomotiv markasıdır. Marka 2005 yılında Çin merkezli Nanjing Otomobil Grubu tarafından satın alındı. Bu süreçte MG ismi ve üretim tesisleri Çinli şirketin bünyesine geçti. 2007 yılında, MG, Çin merkezli SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) ile birleşerek üretime devam etti. Bu birleşme, markanın gelecekteki gelişimine ve uluslararası pazardaki varlığına katkı sağladı. MG'nin köklü geçmişi ve Çinli ortaklarıyla olan işbirliği, markanın otomotiv endüstrisindeki yerini sürdürmesine olanak tanımıştır. Markanın şu anki merkez Oxford, İngiltere'dir.