Mevlüt Demir kimdir? Gelecek Partisi Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mevlüt Demir kimdir? Gelecek Partisi Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEVLÜT DEMİR KİMDİR?

Mevlüt Demir, 1966 yılında Alanya'da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Meslek hayatına polis olarak başlayan Demir, uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. Bu görevler arasında EGM KOM Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi ve İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Uluslararası Kom ile Mücadele Müdürlüğü gibi önemli birimler yer aldı.

Mevlüt Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Antalya Alanya Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.