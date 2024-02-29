Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Karaman Belediye Başkan adayı ise Mevlüt Akgün oldu. Vatandaşlar, Mevlüt Akgün'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

Mevlüt Akgün, 10 Ekim 1966'da Karaman Çatak Köyü'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 22. Dönem Karaman Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır.