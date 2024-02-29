Üye Girişi
Haberler

Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? Mevlüt Akgün,1966'da Karaman'ın Çatak Köyü'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akgün, serbest avukatlık yaptı. Mevlüt Akgün'ün özgeçmişi, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını duyurması ardından araştırılmaya başlandı.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Karaman Belediye Başkan adayı ise Mevlüt Akgün oldu. Vatandaşlar, Mevlüt Akgün'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

Mevlüt Akgün, 10 Ekim 1966'da Karaman Çatak Köyü'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 22. Dönem Karaman Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mevlüt Akgün AK Parti Karaman Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title