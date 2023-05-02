METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de METROPOLL oldu. Peki, METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
METROPOLL SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2018 Genel Seçim
METROPOLL ANKET SONUCU
Cumhur: %46.1
Millet: %35.5
HDP: %11.5
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
METROPOLL ANKET SONUCU
Erdoğan: %46
İnce: %24
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2015 Haziran Genel Seçim
METROPOLL ANKET SONUCU
AK Parti: %41
CHP: %27.6
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
METROPOLL ANKET SONUCU
AK Parti: %43.3
CHP: %25.9
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
METROPOLL ANKET SONUCU
Erdoğan: %49.7
İhsanoğlu: %41.4
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %51.79
İhsanoğlu: %38.44
2011 Genel Seçim
METROPOLL ANKET SONUCU
AK Parti: %46
CHP: %27
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98