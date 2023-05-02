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METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de METROPOLL oldu. Peki, METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, METROPOLL seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? METROPOLL anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

METROPOLL SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2018 Genel Seçim

METROPOLL ANKET SONUCU

Cumhur: %46.1

Millet: %35.5

HDP: %11.5

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

METROPOLL ANKET SONUCU

Erdoğan: %46

İnce: %24

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2015 Haziran Genel Seçim

METROPOLL ANKET SONUCU

AK Parti: %41

CHP: %27.6

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2015 Kasım Genel Seçim

METROPOLL ANKET SONUCU

AK Parti: %43.3

CHP: %25.9

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.5

CHP: %25.32

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi


METROPOLL ANKET SONUCU

Erdoğan: %49.7

İhsanoğlu: %41.4

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %51.79

İhsanoğlu: %38.44

2011 Genel Seçim

METROPOLL ANKET SONUCU

AK Parti: %46

CHP: %27

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.83

CHP: %25.98

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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