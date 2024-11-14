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METRODA YANGIN! İstanbul'da hangi metroda yangın çıktı? Yenikapı metro seferleri iptal mi edildi?

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İstanbul'da metro hattında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yangının hangi metro hattında çıktığı ve seferlerin durumu merak konusu oldu. İstanbul trafiğinde metro seferlerinin durumu ve yangının çıktığı metro hattı hakkında detaylar haberimizde!

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Vatandaşlar, hangi metro hattında yangın çıktığını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Metro İstanbul hesabından da seferler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, İstanbul'da hangi metroda yangın çıktı? Metro seferleri iptal mi edildi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ METRODA YANGIN ÇIKTI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

METRODA YANGIN! İstanbul'da hangi metroda yangın çıktı? Yenikapı metro seferleri iptal mi edildi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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