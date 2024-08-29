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Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı?

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Metroda Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uygulayan kişi, toplumda büyük infiale neden oldu. Olayın ardından şiddet uygulayan kişinin kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Bu türden olaylar, toplumda şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uygulandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Şiddet uygulayan kişinin kimliği ve olayın detayları merak ediliyor. Peki, Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı?

SURİYELİ ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULAYAN ADAM KİM?

İstanbul'da 22 Ağustos günü Yenikapı- Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda bir kişi, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uyguladı. O anlar, yolculardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

METRODA ÇOCUĞU DÖVEN ADAM TUTUKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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