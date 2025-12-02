Haberler

Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Güncelleme:
Metrobüste tacizle suçladığı kişiye bağırarak saldıran genç kadının görüntüleri gündem oldu. Vatandaşlar, şüpheli hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü yolcuya dönerek "Sapıksın sen, sapık!" diye bağırıp tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

O anlarda metrobüsteki diğer yolcuların şaşkınlıkla olayı izlediği görülürken, video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, görüntülerdeki şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Almila Banu, bizim kendi dolandırıcımız var. şimdi sizin bildirdiğiniz dolandırıcıya dolandırılsak bizim dolandırıcıya çok ayıp olur.

yanıt18
yanıt0
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Ortada bir şey yok atılan Eğer erkeğe bir iftira varsa o kıza tazminat davası açılmalı anasından emdiği burnundan getirilmeli maalesef böyle iftiralarla uğraşıyoruz Geçenlerde otobüste denk geldim Allah'tan şahit olmasam kız Gencecik çocuğun üstüne suç atacaktı ben gördüm görgü şahidiyim Niye yalan söylüyorsun dedim kamera kayıtlarına bakılsın dedim kız oradan kaçtı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Metrobüsün içindeki kamera kayıtlarına bir bakın bakalım, adam neler yapmış? Oynat Uğurcum.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

metrobus de kadın haklı mı erkek haklı mı bilmem kadının beyanı esattır dersiniz.. bazı kadınlar çirkeftir bazı kadınlar mahsumdur ben özellıkle erkek halimle kadınlardan uzak durmaya calışırım yakında durmam genç kadınlara yer vermem baltonlu yaşlı teyzelere yer veririm ahlaksız toplum sessiz kalır ses çıkaranlar olsaydı böyle taciz vakalar szalır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
