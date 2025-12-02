Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü yolcuya dönerek "Sapıksın sen, sapık!" diye bağırıp tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

O anlarda metrobüsteki diğer yolcuların şaşkınlıkla olayı izlediği görülürken, video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, görüntülerdeki şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.