Haberler

Metro istasyonunda akılalmaz aldatma kavgası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir metro istasyonunda sevgilisiyle el ele yürüyen adam, tesadüfen karşılaştığı eşi (veya sevgilisi) tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanma anında büyük bir şok yaşayan ve yüzü bile düşen adam, yanındaki kadını durumu kurtarmak için "O benim sadece mesai arkadaşım" diyerek savunmaya çalıştı.

Bir metro istasyonunda sevgilisiyle el ele yürürken eşine yakalanan adamın düştüğü durum, sosyal medyada gündem oldu. Suçüstü yakalandığı an ne diyeceğini bilemeyen adam, paçayı kurtarmak için sarıldığı yalanla ortalığı daha da karıştırdı.

"BEN SENİN İŞ ARKADAŞIN DEĞİLİM"

El ele yürürken karşısında bir anda partnerini gören adam, çaresizce yanındaki kadını "O sadece benim mesai arkadaşım" diyerek tanıtmaya çalıştı. Ancak adamın bu savunması, kadını adeta çileden çıkardı. Metro istasyonunu inletecek bir sesle tepki gösteren kadın, şu sözlerle yalanı anında yüzüne vurdu:

"Ne iş arkadaşı? Ben senin iş arkadaşın falan değilim! Daha dün gece benimle birlikteydin, ne saçmalıyorsun sen?"

İKİ KADININ ARASINDA ÇARESİZ KALDI 

Adamın "iş arkadaşım" ısrarı karşısında öfkesi katlanan kadın gece yaşananları bir bir bağırarak anlatmaya devam etti. Neye uğradığını şaşıran ve iki kadının arasında adeta donup kalan adamın o çaresiz anları, çevredeki yolcular tarafından anbean kaydedildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da facia! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Kahramanlardan para mı alındı? Ortalığı karıştıran iddiaya açıklama
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

Otluk alanda çıktı, teknelere sıçradı! Dumanlar tüm ilçeyi sardı
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları