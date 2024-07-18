Metin Kıratlı kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı kaç yaşında, nereli?

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçilmesinin ardından, "Metin Kıratlı kimdir?" sorusu gündeme geldi. Metin Kıratlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

METİN KIRATLI KİMDİR?

14 Şubat 1969'da Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan KIRATLI, ilkokul ve lise eğitimini burada tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı'na katılan KIRATLI, yabancı dil eğitimini Berlin'deki Goethe Enstitüsünde aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans programını bitiren KIRATLI, doktorasını Kırıkkale Üniversitesinde tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan KIRATLI, stajını tamamladıktan sonra Ulaş, Çaldıran, Yalvaç ve Manavgat'ta hâkimlik görevlerinde bulundu. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Kıratlı, burada Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı ve 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanan KIRATLI, ayrıca Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede Almanca bilen Kıratlı, evli ve iki çocuk babasıdır.