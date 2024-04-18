Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim?

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? soruları gündemde. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kızı olarak tanındı ve daha sonra ikiz kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? Duygu Nebioğlu'nun annesi kim?

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da doğdu ve İstanbul'da grafik tasarım bölümünde eğitim aldı. 1994 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi ve 21 yaşında üniversite öğrencisiyken Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrendi. İkiz kız kardeşi olduğu bilgisiyle birlikte Nebioğlu'nun toplamda dört kardeşi olduğu ortaya çıktı. Annesi ise Suphiye Orancı'dır.

NE OLMUŞTU?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

DUYGU NEBİOĞLU'NUN ANNESİ KİM?

Metin Akpınar'ın kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu, Suphiye Orancı tarafından henüz 2 aylıkken Antalya'daki bir köyde, bir bakıcıya bırakıldı. Antalya Valiliği tarafından 6 aylıkken devlet korumasına alınan ikizler, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildi. 6 yaşında öğretmen çift Emine-Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinilen kardeşler, 21 yaşındayken biyolojik babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Annelere ulaşmaya çalışan kardeşler, iletişimlerini kesen anneleri Suphiye Orancı'yı arıyor. Duygu Nebioğlu, annesinin çeşitli filmlerde rol aldığını belirtti ve annelerinin Almanya'da yaşadığını öğrendi.