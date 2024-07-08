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Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var? Metin Akpınar'ın babalık davası ne oldu?

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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın babalık davası ne oldu ve Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var soruları gündeme geliyor. Sevgi Katkıcı, ablası Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasında son durum gündeme geliyor. Peki, Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var?

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın tek gecelik ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından, " Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var? Metin Akpınar'ın babalık davası ne oldu?" soruları gündeme geldi. Metin Akpınar'ın çocukları kim? Detaylar haberimizdedir…

METİN AKPINAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a karşı Antalya Aile Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Mahkeme, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.

Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var? Metin Akpınar'ın babalık davası ne oldu?

KATKICI: HİÇ BABA-KIZ İLİŞKİMİZ OLMADI

Sevgi Katkıcı, daha önce yaptığı açıklamada Akpınar'ı kızı olduğunu 21 yaşında öğrendiğini söylemişti. DNA testi yaptırmalarına rağmen Akpınar'ın tavırlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Katkıcı "Metin Akpınar benden hep şüphe duymuştu kızı olmayabilirim diye. Çünkü kendisine ikizim kadar benzemiyordum. 2020 yılında DNA testi yaptırdık, kızı olduğuma inandı. Ama tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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