Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Metin Akpınar'ın sağlık durumu merak ediliyor. Metin Akpınar hayatta mı? Sorusu da zaman zaman merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Metin Akpınar'ın hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Metin Akpınar hasta mı? Metin Akpınar'ın sağlık durumu nasıl?

METİN AKPINAR HASTA MI?

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'ın sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıkması ile birlikte Metin Akpınar ve çocuklarına dair araştırmalar gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.