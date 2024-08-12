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Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024?

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Perseid meteor yağmuru, her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında görülür, ancak zirve dönemi genellikle 12-13 Ağustos'ta gerçekleşir. Bu yıl meteor yağmurunun ne zaman olacağı merak ediliyor. Birçok kişi meteor yağmurunun saat kaçta olacağını ve nereden görüleceğini araştırıyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta 2024? Göktaşı yağmuru ne zaman?

Perseid meteor yağmuru, astronomi severlerin merakla beklediği bir olay. Bu olayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği, izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Meteor yağmuru bu akşam mı olacak, bilgisi de merak konusu olmaya devam ediyor. Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta 2024? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA 2024?

Meteor yağmuru, gökyüzünde belirli bir dönemde, genellikle bir saat içinde, gökcisminden birçok küçük parçanın (meteor) Dünya atmosferine girerek yanması ve gökyüzünde parlak izler bırakması olayıdır. Bu parlak izler "yıldız kayması" olarak da bilinir. Meteor yağmurları, genellikle göktaşı akıntılarının ve kometlerin toz ve partiküllerinin Dünya'nın atmosferine girmesi sonucu oluşur.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak.

Bu tarihlerde saatte 60 ile 100 yıldız kayması görülebilecek. Dünya atmosferine giriş hızları saniyede 59 kilometreyi bulacak meteorlar, ateş toplarını andıran görüntü verecek.

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.

Osman Demir
Osman Demir
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