Meteor (Perseid) yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru bu akşam mı? Meteor yağmuru nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru, her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında görülür, ancak zirve dönemi genellikle 12-13 Ağustos'ta gerçekleşir. Bu yıl meteor yağmurunun ne zaman olacağı merak ediliyor. Birçok kişi meteor yağmurunun saat kaçta olacağını ve nereden görüleceğini araştırıyor. Peki, Meteor (Perseid) yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru bu akşam mı? Meteor yağmuru nereden izlenir?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, gökyüzünde belirli bir dönemde, genellikle bir saat içinde, gökcisminden birçok küçük parçanın (meteor) Dünya atmosferine girerek yanması ve gökyüzünde parlak izler bırakması olayıdır. Bu parlak izler "yıldız kayması" olarak da bilinir. Meteor yağmurları, genellikle göktaşı akıntılarının ve kometlerin toz ve partiküllerinin Dünya'nın atmosferine girmesi sonucu oluşur.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Meteor yağmurunun en yoğun olduğu saatler, gece yarısından sonra başlar ve sabahın erken saatlerine kadar devam eder. Özellikle 12-13 Ağustos gecesi, gece yarısından sonra ve sabaha kadar en iyi gözlemi yapabilirsiniz.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Gökyüzünde bolca meteor görebilmek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan tercih etmeniz faydalı olacaktır. Şanslı olmanız durumunda saatte 50-100 meteora kadar görebilirsiniz.