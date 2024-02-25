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Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü?

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Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz öldü mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü?

Siyaset dünyasının duayen isimlerinden Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz hangi partiliydi? Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz hayatı ve biyografisi, Mesut Yılmaz öldü mü gibi sorular akıllara geldi. Peki, Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü?

MESUT YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti. Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede 30 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. Tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

Emir Ceran
Emir Ceran
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