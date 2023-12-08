Sabahın Sözcüsü programının sunucusu Mesut Yar'ın Sözcü TV'den ayrılışı hakkında meraklar artıyor. Mesut Yar hangi partiden aday? Sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?

Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?

Mesut Yar hangi partiden aday? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ünlü televizyon sunucusu Mesut Yar Sabahın Sözcüsü programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Arama motorlarında Sabahın Sözcüsü Mesut Yar programının akıbeti sorgulatılıyor. Peki, Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?

MESUT YAR HANGİ PARTİDEN ADAY?

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Sözcü Tv'de yayınlanan Sabahın Sözcüsü programından ayrılarak CHP'den Datça Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu. Ünlü gazeteci Yar, "Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar" sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

MESUT YAR SÖZCÜ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday adayı olduğunu belirterek, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.