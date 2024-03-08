Mesut Öksüz kimdir? CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Öksüz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı ise Mesut Öksüz oldu. Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT ÖKSÜZ KİMDİR?

Mesut Öksüz, 1968 yılında İstanbul'da doğmuş olup aslen Sivaslıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. İnşaat sektöründe çeşitli projelerde çalışarak ulusal ve uluslararası ticaret alanında deneyim kazanmıştır. Aile kuruluşunu geliştirerek ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren şirketini uluslararası alana taşımış ve Türkiye'nin önde gelen markalarıyla işbirliği yapmıştır. Öksüz, inşaat mühendisliği ve ticaret alanındaki tecrübesini kullanarak insan odaklı projeler geliştirmiştir. Özellikle Başakşehir ilçesinde sosyal, kültürel ve ekonomik varlığı canlandırmaya yönelik projeler üzerinde çalışmıştır.

2019 yılından bu yana Züccaciyeciler Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Öksüz, çeşitli ticaret ve iş dünyası kuruluşlarında aktif olarak yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Evli olan Öksüz'ün iki çocuğu bulunmaktadır.