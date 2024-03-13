Mesut Ergin kimdir? CHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı ise Mesut Ergin. Mesut Ergin kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT ERGİN KİMDİR?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık'ta tamamladıktan sonra lise eğitimini Balıkesir'de aldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olarak ekonomist unvanını aldı. İngiltere'de bir süre dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek özel sektörde yöneticilik yaptı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası'nın uygulanmasıyla kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi'nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.