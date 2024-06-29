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Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı

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2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Mesud Pezeşkiyan hakkında Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir merak ediliyor. Mesud Pezeşkiyan'ın Türk olduğu yönünde birçok bilgi yer alıyor. Peki, Mesud Pezeşkiyan kim? İşte detaylar...

Mesud Pezeşkiyan kimdir? İran'da İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Mesud Pezeşkiyan hakkında Mesud Pezeşkiyan'ın kim olduğu merak ediliyor. Mesud Pezeşkiyan'ın Türk olduğu yönünde birçok bilgi yer alıyor. Peki, Mesud Pezeşkiyan kim? Detaylar haberimizde...

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan şu anda İslamî Şûra Meclisi'nda Tebriz, Osku ve Azarshahr seçim bölgesini temsil eden ve aynı zamanda 2016'dan 2020'ye kadar Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Türk asıllı İranlı bir kalp cerrahı ve reformcu politikacıdır. 2001-2005 yılları arasında Muhammed Hatemi Hükümeti'nde İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olarak görev yaptı.

2013 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştı ancak çekildi ve 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday oldu ancak reddedildi. Pezeşkiyan 2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışıyor.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN HAYATI

Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad'da İranlı Türk bir baba ve İranlı Kürt bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1973 yılında diplomasını alarak zorunlu askerlik görevini yapmak üzere Zabol'a taşındı. Bu dönemde tıpla ilgilenmeye başladı. Hizmetini tamamladıktan sonra memleketine döndü ve burada tıp fakültesine girdi ve genel tıp alanında dereceyle mezun oldu. İran-Irak Savaşı (1980–1988) sırasında Pezeşkiyan sık sık ön safları ziyaret etti ve burada sağlık ekipleri göndermekten, savaşçı ve doktor olarak çalışmaktan sorumlu oldu. Pezeşkiyan, Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamladı ve tıp fakültesinde Fizyoloji dersleri vermeye başladı.

Savaştan sonra Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti. 1993 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını aldı. Daha sonra kalp cerrahisi uzmanı oldu ve 1994 yılında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü oldu ve bu görevi beş yıl sürdürdü.

PEZEŞKİYAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Pezeşkiyan'ın siyasi yolculuğu, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak Muhammed Hatemi'nin yönetimine katılmasıyla başladı. Dört yıl sonra Sağlık Bakanı olarak atandı ve 2001-2005 yılları arasında görev yaptı. O tarihten bu yana beş kez İran parlamentosuna Tebriz'i temsilen seçildi ve 2016'dan 2020'ye kadar parlamentonun Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pezeshkian bir Kur'an öğretmeni ve Şii Müslümanlar için önemli bir metin olan Nehc el-belağa'nın okuyucusudur. Aynı zamanda İran-Türkiye Dostluk Derneği'nin de üyesidir.

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