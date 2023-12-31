Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Meryem Uzerli ilgi odağı oldu. Peki, Meryem Uzerli kimdir? O Ses Türkiye Meryem Uzerli kaç yaşında, nereli, evli mi?

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Doğum: 12 Ağustos 1983 (40 yıl yaşında), Kassel, Almanya

Meryem Sarah Uzerli (12 Ağustos 1983, Almanya), Türk-Alman oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmaktadır.

Çocukluk ve ilk yılları

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan doğdu. Büyük büyükannesi Hırvatistanlıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir caz müzisyeni olan "Canan" isminde bir ablası vardır. Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca ve Türkçe olan oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir.

2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir "Hürrem Sultan" seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında "Hürrem Sultan" rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Sultan" karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

2014-günümüz: Annemin Yarası ve Gecenin Kraliçesi

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.

2016 yılında, O3 Medya'nın yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı dizide Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.

2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk rol aldı. 2017 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Cingöz Recai filminde oynadı.[8] Aynı yıl içinde, Öteki Taraf filminde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı. 2019 yılında Uzerli, Kovan filminden elde edilen tüm geliri AHBAP'a bağışlayacağını açıkladı.

Kişisel hayatı

Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıkladı.Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.[12]

Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi.

Meryem Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin "Lily Koi" olduğunu duyurmuştu.

Uzerli aynı zamanda bir modeldir ve Elidor, Blue Diamond, FLO gibi markaların reklamlarında oynamanın yanı sıra, Elle, Marie Claire, InStyle, HELLO! ve daha birçok derginin kapağında yer aldı.

Temmuz 2020'de Meryem Uzerli iş hayatına atılarak, Berlin'de Nosh Nosh isimli kafe-tatlıcı açtı. Eylül ayında Berlin'de ikinci kafesini açtı.

Meryem Uzerli günümüzde Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşamaktadır