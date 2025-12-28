Meryem Uzerli'den yıllar sonra gelen itiraf: Rolü almak için yalan söyledim

Türkiye'de oyunculuk kariyerine "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle damga vuran Meryem Uzerli, yıllar sonra rolü alabilmek için söylediği küçk yalanı itiraf etti. Ünlü oyuncu, rol görüşmeleri sırasında kendisine yöneltilen "Ata binebiliyor musun?" sorusuna gerçeği yansıtmayan bir cevap verdiğini açıkladı.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Uzerli, ata binmeyi bilmediği halde rolü kaçırmamak için "Tabii ki biliyorum" dediğini söyledi. Ancak gerçek, çekimlere gelindiğinde ortaya çıktı.

"TAM BİR FELAKETTİ"

Uzerli o anları şu sözlerle anlattı: "Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Sette yaşananların ardından kendisine yeniden bu konunun sorulduğunu belirten oyuncu, durumu esprili bir dille geçiştirmeye çalıştığını da itiraf etti.

"'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim" diyen Uzerli, dizinin o sırada çoktan ilerlediğini vurguladı.

"Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi" diyen ünlü oyuncu, yaşanan tüm aksiliklere rağmen projeye devam edildiğini söyledi.