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Merve Taşkın 14 Şubat paylaşımı ne, ne paylaştı?

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OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla bilinen fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ilan verdi. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Cinsiyet fark etmediğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı. Merve Taşkın 14 Şubat paylaşımı ne, ne paylaştı?

14 Şubat'ta yalnız olan bir kişiyle 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı. Peki, Merve Taşkın 14 Şubat paylaşımı nedir?

MERVE TAŞKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla bilinen fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ilan verdi. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Cinsiyet fark etmediğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı

Paylaşımla ilgili vatandaşlardan CİMER'e şikayet yağdı. Tepkilerin ardından Merve Taşkın gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Merve Taşkın 14 Şubat paylaşımı ne, ne paylaştı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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