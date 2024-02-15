Merve Dizdar'ın sevgilisi, Merve Dizdar sevenleri tarafından merak ediliyor ve magazin gündeminde en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar sevgilisi kim? Merve Dizdar'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne?

MERVE DİZDAR SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile birlikte. Başarılı oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından sevgilisiyle romantik kareleri yayınlayarak "Benim top 10 görüntüm" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Aslı Gürbüz ve Onur Büyüktopcu'dan kalp ve nazar boncuklu yorumlar geldi. Buna göre Merve Dizdar Cihan Ayger ile sevgili olduğu bilinmektedir.