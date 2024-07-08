Üye Girişi
Haberler

Merve Dinçkol kimdir? Merve Dinçkol nereli ve kaç yaşında?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merve Dinçkol kimdir? Merve Dinçkol ne iş yapıyor? Merve Dinçkol kaç yaşında ve nereli soruları gündemde merakla araştırılıyor. Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile aşk yaşayan Merve Dinçkol kim?

Merve Dinçkol kaç yaşında ve nereli? Merve Dinçkol kimdir, ne iş yapıyor? Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'ndan aldığı evlilik teklifi ile hayatı merak edilen Merve Dinçkol kimdir? Detaylar haberimizde…

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olan Dinçkol, stajını Beinsport kanalında tamamladı.

Ünlü sunucu, eğitim gördüğü sırada Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri alarak meslek hayatına Ulusal Kanal'da başladı. Editörlük ve muhabirlik yaptıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı. Ulusal Kanal'da haber bülteni sunan Dinçkol, daha sonra Bugün TV'de çalıştı. Bugün TV'den ayrılan Dinçkol, Milliyet'te Öykü Cengiz ile program hazırladı. Şu anda, Merve Dinçkol Kanal D ekranlarında Hafta Sonu Haberleri'ni sunmaktadır.

Bir dönem adı Ata Demirer ile aşk dedikodularına karışan Merve Dinçkol, şimdilerde Feyyaz Şerifoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü sunucu, 1.75 metre boyunda ve 55 kilodur.

Merve Dinçkol kimdir? Merve Dinçkol nereli ve kaç yaşında?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol Kanal D 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 8-9 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title