Merve Dinçkol kimdir? Merve Dinçkol nereli ve kaç yaşında?

Merve Dinçkol kaç yaşında ve nereli? Merve Dinçkol kimdir, ne iş yapıyor? Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'ndan aldığı evlilik teklifi ile hayatı merak edilen Merve Dinçkol kimdir? Detaylar haberimizde…

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olan Dinçkol, stajını Beinsport kanalında tamamladı.

Ünlü sunucu, eğitim gördüğü sırada Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri alarak meslek hayatına Ulusal Kanal'da başladı. Editörlük ve muhabirlik yaptıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı. Ulusal Kanal'da haber bülteni sunan Dinçkol, daha sonra Bugün TV'de çalıştı. Bugün TV'den ayrılan Dinçkol, Milliyet'te Öykü Cengiz ile program hazırladı. Şu anda, Merve Dinçkol Kanal D ekranlarında Hafta Sonu Haberleri'ni sunmaktadır.

Bir dönem adı Ata Demirer ile aşk dedikodularına karışan Merve Dinçkol, şimdilerde Feyyaz Şerifoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü sunucu, 1.75 metre boyunda ve 55 kilodur.