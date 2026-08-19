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Mersin Limanı'nda Sendikal Hak Mücadelesi: 231 Gündür Direniş

Mersin Limanı'nda Sendikal Hak Mücadelesi: 231 Gündür Direniş
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Mersin Uluslararası Limanı'nda taşeron firmada çalışan işçiler, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. 231 gündür liman önünde eylem yapan işçiler, sendikalı olarak işlerine geri dönmek istiyor. İşçiler geçim sıkıntısı ve adaletsizlik yaşadıklarını belirtirken, sendika yetkilisi Türkiye'deki işçilerin büyük çoğunluğunun güvencesiz çalıştığını vurguladı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) alt işveren Özgüneş Taşımacılık bünyesinde çalışan işçiler, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na (TÜMTİS) üye oldukları için 31 Aralık 2025'te işten çıkarıldı. İşçiler, 231 gündür yağmur, çamur ve sıcağa rağmen liman önünde eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

İşçilerden Abdulbaki Çapın, anayasal hak olan sendikal haklarını kullandıkları için işten atıldıklarını söyledi. 5 kişilik ailesinin aylık giderinin 50 bin TL olduğunu belirten Çapın, "Tek talebimiz sendikalı bir şekilde işimize geri dönebilmektir. Taşeron firma bizi işten attı, tekrar taşeronda çalışmamızı istiyor. Bu iş taşeron firmanın değil ana firmanın işidir. Ana firma bizi kandırdığı gibi devleti de kandırıyor" dedi.

Serhat Erdem ise haftanın 5 günü eylem yaptıklarını, 7 kişilik ailesiyle 15 bin TL kira ve 30-40 bin TL mutfak gideri olduğunu ifade etti. "Bu ülkede adalet olmadığı için işçiler ve yoksullar haksızlığa uğruyor" diye konuştu. Burhan Yılgın ise 2015'ten beri limanda çalıştığını, servis ücretini ödeyemediği için çocuğunu okula gönderemediğini, işsizlik maaşıyla geçinmeye çalıştığını ve aylık giderinin 50 bin TL olduğunu ancak 25 bin TL gelir elde edebildiğini söyledi. "Bunu düşündükçe intiharı bile düşündüğüm oluyor" dedi.

TÜMTİS Mersin Şubesi Başkanı Savaş Gürkan, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Mersin Valisi ve taşeron firma LDH ile toplantılar yapıldığını belirtti. "İşçiler limanda kadrolu veya özlük hakları güvence altına alınmış şekilde sendikalı ve toplu iş sözleşmeli çalışmak istiyor" dedi. Gürkan, Türkiye'de her yüz işçiden 93'ünün güvencesiz ve kötü koşullarda çalıştığını da dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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