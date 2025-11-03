Haberler

Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi burçlar etkilenecek, etkileri neler?

Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi burçlar etkilenecek, etkileri neler?
Güncelleme:
Astroloji takviminde dikkat çekici bir dönem yaklaşırken, gezegen hareketlerini takip edenler için Merkür Retrosu gündemde. Peki, Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi burçlar etkilenecek, etkileri neler?

2025 yılının son aylarına girerken astroloji meraklıları için önemli bir dönem kapıda: Merkür Retrosu. Bu dönemde gezegenin geri hareketi, iletişimden seyahate, teknoloji kullanımından resmi işlemlere kadar hayatın pek çok alanında etkilerini gösterebilir. Merkür Retrosu, doğru planlama ve dikkatli adımlarla yönetildiğinde olumsuz etkilerden korunmayı mümkün kılarken, bazı burçlar için özellikle önemli uyarılar içeriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Merkür Retrosu, 9 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren iletişim, teknoloji, seyahat ve sözleşmelerde aksaklıklar yaşanabilir. İnsanlar bu dönemde daha dikkatli planlama yapmalı ve önemli kararları aceleye getirmemelidir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Retro hareketi 29 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra, Merkür'ün geri hareketi tamamlanacak ve gecikmeler, aksaklıklar veya karışıklıklar yavaş yavaş normale dönecek.

Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi burçlar etkilenecek, etkileri neler?

MERKÜR RETROSUNDAN HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Merkür Retrosu tüm burçları etkiler, ancak özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları bu dönemde daha yoğun etkilenebilir. İletişim sorunları, iş ve eğitimle ilgili gecikmeler, yanlış anlaşılmalar bu burçlarda daha belirgin hissedilebilir.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER OLACAK?

  • İletişimde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler
  • Teknoloji ve elektronik cihazlarda arızalar
  • Seyahat ve ulaşımda aksaklıklar, plan değişiklikleri
  • Sözleşmeler ve resmi işlemlerde gecikmeler
  • Kişisel ilişkilerde geçmiş konuların yeniden gündeme gelmesi
