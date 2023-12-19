"Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkür Retrosu, gökyüzünde Merkür gezegeninin yörüngesinin dünya yörüngesine göre ters yönde ilerlemesi anlamına gelir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Şu an hangi retro var 2023? İşte detaylar…

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? Şu an hangi retro var 2023? Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler?

Merkür Retrosu sırasında, dünya ile Merkür arasındaki hız ilişkisi nedeniyle, Merkür'ün geri gitmiş gibi göründüğü bir dönemdir. Bu geri hareket yaklaşık üç hafta sürer ve birkaç kez yıl içinde meydana gelir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Şu an hangi retro var 2023? Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler?İşte detaylar…

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür retrosu 12 Aralık'tan 1 Ocak 2024'e kadar gerçekleşecek.

ŞU AN HANGİ RETRO VAR 2023?

Merkür, iletişim ve zihinsel faaliyetleri temsil eder. Retrosu sırasında, iletişimde karışıklıklar, yanlış anlamalar ve iletişim araçlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Elektronik ekipmanlarda, bilgisayar sistemlerinde veya iletişim araçlarında sorunlar meydana gelebilir.

Karar verme süreçleri, planlar veya anlaşmalar üzerindeki etkiler nedeniyle hata yapma eğilimi artabilir. Seyahatle ilgili sorunlar, gecikmeler veya rezervasyon hataları gibi durumlar ortaya çıkabilir.

MERKÜR RETROSUNDA NELER YAPILMAZ?

Merkür Retrosu, yeni projeler başlatmak veya önemli kararlar almak için en uygun zaman değildir. İletişim sorunları ve yanlış anlamalar nedeniyle bu dönemde yapılan başlangıçlar daha fazla sorunla karşılaşabilir.

Anlaşma yapma veya sözleşme imzalama gibi büyük kararlar almak da risklidir, çünkü detaylar gözden kaçabilir veya yanlış anlaşılabilir. Merkür Retrosu sırasında, teknolojiyle ilgili büyük yatırımlar yapmak veya önemli güncellemeler yapmak önerilmez.

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

Merkür Retrosu, genellikle İkizler ve Başak burçlarını daha belirgin bir şekilde etkiler, ancak diğer burçlardaki insanlar da bu etkileri hissedebilir. Astrolojide genel olarak, doğum haritanızdaki diğer faktörler de etkileşimde bulunabilir, bu nedenle herkesin deneyimi farklı olabilir.