Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı
Edirne'de sağanak yağış sonrası Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar, tarlalarında sazan balıkları avladı.
- Meriç Nehri taşması sonrası taşkın sularının çekildiği tarım arazilerinde sazan balıkları kaldı.
- Vatandaşlar, nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suda bulunan sazan balıklarını toplamaya başladı.
- Taşkın sonrası tarlada balık toplayan vatandaşlar, su seviyesi daha da düştüğünde daha çok balık çıkacağını ifade etti.
TARLADA SAZAN YAKALADILAR
Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü. Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı. Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.
SU SEVİYESİNİN İYİCE DÜŞMESİNİ BEKLİYORLAR
Taşkın sonrası tarlada balık tutan vatandaşlar, su seviyesinin iyice düşmesinin ardından daha çok balık çıkacağını belirttiler.