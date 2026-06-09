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Aydın'da 131 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suça Sürüklenmiş Çocuk Yakalandı

Aydın'da 131 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suça Sürüklenmiş Çocuk Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 131 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenmiş çocuk K.E., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 131 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenmiş çocuk K.E., polis tarafından yakalandı.

Aydın il Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 19 farklı suçtan aranan ve hakkında 164 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş toplam 131 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan K.E.'nin kentte olduğu belirlendi. Suça sürüklenen çocuk K.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. K.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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