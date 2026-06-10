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Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

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Macaristan ile Kazakistan arasında oynanan hazırlık maçında korku dolu anlar yaşandı. Stadyum çatısına bağlı yayın kamerasının saha kenarına düşmesi büyük panik yaratırken, olayda kimsenin yaralanmaması olası bir faciayı önledi.

  • Macaristan ile Kazakistan arasındaki hazırlık maçında stadyum çatısına bağlı bir yayın kamerası taç çizgisi yakınına düştü.
  • Kameranın düştüğü bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi ve kameraman yara almadan kurtuldu.
  • Maçı Macaristan 3-1 kazandı; goller Dominik Szoboszlai, Andras Schafer ve Rajmund Toth'tan gelirken Kazakistan'ın golünü Sergiy Maliy kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Macaristan ile Kazakistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Debrecen'deki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Macaristan 3-1 kazandı. Ancak karşılaşmanın önüne geçen olay saha kenarında yaşandı.

TEPE KAMERA BİR ANDA YERE ÇAKILDI

Mücadele devam ederken stadyum çatısına bağlı bulunan yayın kameralarından biri taç çizgisinin hemen yanına düştü. Büyük bir gürültüyle zemine çarpan kamera parçalanırken, saha içindeki futbolcular ve görevliler kısa süreli panik yaşadı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kameranın düştüğü bölgede herhangi bir futbolcunun veya görevlinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Saha kenarında görev yapan kameramanın da kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

HAKEM OYUNU DURDURDU

Yaşanan olayın ardından maçın hakemi karşılaşmayı durdurdu. Görevlilerin sahaya girerek parçalanan ekipmanları temizlemesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

MAÇI MACARİSTAN KAZANDI

Karşılaşmada Macaristan'a galibiyeti getiren goller Dominik Szoboszlai, Andras Schafer ve Rajmund Toth'tan geldi. Kazakistan'ın tek golünü ise Sergiy Maliy kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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